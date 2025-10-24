Erst im Januar war die neue öffentliche Toilette in Arnstadt mit großem Bahnhof nach umfangreichen Arbeiten eingeweiht worden. Kein Jahr später muss die Stadt als Betreiber das WC vorübergehend schließen, heißt es am Freitag in einer Pressemitteilung. Als Grund werden „wiederholt erhebliche Vandalismusschäden“ genannt. Diese Beschädigungen hatten in den vergangenen Monaten bereits mehrfach dazu geführt, dass der Betrieb der Anlage zeitweise nicht aufrechterhalten werden konnte.