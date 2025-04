„Die Rosenstraße ist mein Kiez. hier bin ich aufgewachsen“, erzählt Ruth Zein. So war es kein Wunder, dass die rührige Arnstädterin nur allzu gern ihren Beitrag zur Belebung der Straße, konkret der alten Handschuhfabrik, leisten wollte, als die Idee eines Kunsthandwerkermarktes in den ehrwürdigen Gemäuern aufkam. Schließlich hat Ruth Zein jahrelange Erfahrung mit solcherart Veranstaltungen, organisiert so doch jedes Jahr den Markt in der Oberkirche im Rahmen des Bach-Adventes. Auch der Kunsthandwerkermarkt im Rathaus zum Bach-Festival lag lange in ihrer Hand.