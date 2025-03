„Die 2023 beschlossenen Maßnahmen zur Konsolidierung und Publikumsgewinnung haben weiter gewirkt. Alle Veranstaltungen waren gut besucht“, Jörg Baumann, Vorsitzender der IG Jazz, kann an diesem Nachmittag ein erfolgreiches Fazit ziehen. Bevor die Vereinsmitglieder und ihre Gäste am Abend ihrer Leidenschaft frönen und einem Jazzkonzert lauschen werden, sind zur Jahreshauptversammlung erst einmal nackte Fakten angesagt. Vor zwei Jahren schlug Baumann an gleicher Stelle im Prinzenhofkeller noch Alarm, jetzt ist er zufrieden. Dass man mittlerweile Tickets über ein Online-Portal vertreibe, sorge für Besucher aus einem weiteren Umfeld. Auch die Aktivitäten in den sozialen Netzen würden sich positiv auswirken.