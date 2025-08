An diesem Mittwoch, 6. August, beginnt für den Milchhof ein neues Kapitel der Nutzung. Dann wird erstmals die Kinoleinwand ausgerollt. „Dass eine Stadt wie Arnstadt kein Kino hat, geht gar nicht“, findet Wolfgang Gaube. „Auch wenn es in Erfurt und Ilmenau eines gibt, man will sich ja nach Feierabend nicht unbedingt noch ins Auto setzen.“