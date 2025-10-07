Eigentlich sollte Arnstadts Marktplatz ja schon eine Baugrube sein, nach dem Stadtfest die Bagger rollen. Als Bürgermeister Frank Spilling (parteilos) und Staatssekretär Tobias J. Knoblich an diesem Montagnachmittag zur öffentlichkeitswirksamen Fördermittelübergabe auf dem Marktplatz stehen, ist Arnstadts Herzstück allerdings noch intakt, der Baubeginn auf Frühjahr 2026 verschoben. An den erst jetzt ausgereichten Fördermitteln läge es nicht, betont Spilling. Eher daran, dass doch etliche Vorbereitungen verwaltungsseitig nötig waren.