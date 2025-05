Der Verein Oberkirche Arnstadt lädt an diesem Mittwoch, 7. Mai, um 19.30 Uhr zu einer musikalisch umrahmten Lesung in die Arnstädter Oberkirche ein. Anlass ist der 90. Geburtstag des im vergangenen Jahr verstorbenen Kirchenmusikdirektors Alwin Friedel, der auch an der Gründung des Vereins Oberkirche Arnstadt beteiligt und aktives Vereinsmitglied war. Wie es vom Verein heißt, wollen die Vereinsmitglieder und die Familie ein literarisch-musikalisches Programm präsentieren, in dem sie Texte und Gedichte aus dem Oeuvre Alwin Friedels vorstellen werden, heißt es in der Ankündigung von Andreas Hirsch, Vereinsvorsitzender.