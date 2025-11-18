„Ich bin wahrscheinlich der einzige Mann im Ilm-Kreis, der näht“, schmunzelt Gabor Sauerbrey. An diesem Vormittag hat der Gräfinau-Angstedter das Ergebnis seiner Nähfreude im Arnstädter Teil der Volkshochschule ausgepackt, ist einer von knapp 30 Ausstellern beim ersten Kreativmarkt. „Den finde ich eine sehr gute Idee“, sagt Sauerbrey, der sonst eher „auf Weihnachtsmärkten in der Region“ unterwegs ist. „Also da ist es hier schon mal gemütlicher.“