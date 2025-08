Im Zusammenhang mit einer Vollstreckung eines Untersuchungshaftbefehls unter anderem wegen Gefährlicher Körperverletzung kamen heute Vormittag Polizeibeamte der Polizei Arnstadt-Ilmenau zum Einsatz. Als die Beamten den 41-Jährigen an seiner Wohnadresse in Arnstadt aufsuchten, griff dessen Kampfund-Mix diese unmittelbar an, wie die Polizei am Freitagnachmittag mitteilt.