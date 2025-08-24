„Der Antrag auf Zulassung eines Bürgerbegehrens/Bürgerentscheides gegen die Erhöhung der Kindergartengebühren in der Stadt Arnstadt wird abgelehnt“ – vor Kurzem hatten Susanne Uhlworm und Kevin Kubasch unliebsame Post im Briefkasten. Die beiden sind die Initiatoren des Bürgerbegehrens, welches die anstehende Erhöhung der Elternbeiträge in den städtischen Einrichtungen verhindern wollte. Anfang Juli hatten sie einen entsprechenden Antrag im Rathaus eingereicht. Jetzt kam die Ablehnung.