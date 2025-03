Seit die Fachhochschule Kunst insolvent ging, stand das Gebäude in der Arnstädter Lindenallee leer. Doch noch in diesem Jahr soll wieder Leben einziehen. Nämlich der Arnstädter Teil der Volkshochschule (VHS). „Die Arbeiten an der Dachsanierung des Hauptdaches konnten einschließlich der notwendigen Zimmerer- und Abbrucharbeiten in 2024 beendet werden. Die Sanierungsarbeiten am Dach des Anbaus konnten ebenfalls bis auf Restleistungen im Bereich der Zimmererarbeiten und der Dacheindeckung abgeschlossen werden“, heißt es auf Nachfrage aus dem Landratsamt.