Das bunte Stadtfesttreiben und die Stadt aus 38 Meter Höhe betrachten – das ist ab Freitag wieder beim Stadtfest möglich. Wie in den letzten zwei Jahren hat Patrick Plaenert von der Schaustellerfamilie Schieck das große Riesenrad auf dem Riedplatz aufgestellt. „Wir sind jedes Jahr gern hier“, versichert er. 24 Gondeln bieten jeweils Platz für bis zu sechs Personen. 36.000 LED sorgen am Abend für entsprechende Lichtstimmung. 90 Tonnen wiegt das Riesenrad, das gerade beim Rudolstädter Vogelschießen stand und anschließend nach Tangermünde weiterfährt. Etwa zwei Tage benötigte die Crew zum Aufbau.