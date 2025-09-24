Am Sonntag, 28. September, verwandelt sich die Arnstädter Innenstadt wieder in einen großen Herbst- und Bauernmarkt. Organisiert wird die Veranstaltung vom Unternehmerverein. Dieser hat rund 40 Händler und Versorger gewinnen können, ihre Produkte feilzubieten. „Ich denke, wir haben wieder ein vielfältiges Angebot, vor allem regional und saisonal“, sagt Vereinsvorsitzender Thomas Rothe. Es gibt unter anderem eine Kräutergärtnerei, einen Korbmacher, Produkte vom Rosenhof Holzhausen, Honig, Gestricktes, Zwiebelzöpfe, Schmuck, Bücher, Bekleidung und vieles mehr.