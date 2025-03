Kurzfristiges Umplanen war angesagt, bei der ersten gemeinsamen Aktion von Kinder- und Jugendbeirat (KJB) und Seniorenbeirat. Petrus hatte der Idee, die Graffitiwand am Skaterpark zu besprühen vereitelt. „Die Wand ist nach dem Schnee vom Freitag zu nass. Die Farbe würde nicht halten“, erklärte Arnstadts Gleichstellungsbeauftragte Olga Ehrlich. Also verlegte man die Aktion am Samstag kurzerhand ins Kinder- und Jugendcafe.