Am 28. Juli 1750 starb Johann Sebastian Bach in Leipzig. Sein Nach-Nach-Nach...-folger als Organist in Arnstadt, Jörg Reddin, ließ es sich nicht nehmen, am Montag an den großen Komponisten zu erinnern, dessen erfolgreicher Weg einst in Arnstadt begann. „Musik zum Nachdenken“ hatte er für sein halbstündiges, kleines Orgelkonzert in der Bachkirche ausgewählt: Choralbearbeitungen über „Wer nur den lieben Gott lässt walten“, „Erbarm dich mein, O Herren Gott“, „Liebster Jesu, wir sind hier“, „Verleih uns Frieden“ und „Vor deinen Thron tret‘ ich hiermit“ von Heinrich Bach, Matteo Messori und Johann Sebastian Bach. Statt Applaus gab es am Ende gedenkende Stille. „Man hätte eine Stecknadel fallen hören. So still war es. Wir waren alle kurz einmal dem Himmel besonders nah“, so Reddin, ehe er Blumen am Bachdenkmal auf dem Marktplatz niederlegte.