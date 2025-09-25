Eine Führung rückt am Montag, 29. September, Kriegsgräber und Gedenkorte auf dem Arnstädter Friedhof in den Fokus. Sie soll ein Auftakt für ein besonderes Schulprojekt sein. „Besucher äußern immer mal wieder den Wunsch nach Führungen“, erzählt Franziska Stücklein vom städtischen Friedhofsamt. Sie dürfen am kommenden Montag nun kennenlernen, was künftig den Schulunterricht bereichern soll. Informationen über die Opfer zweier Weltkriege, die auf dem Arnstädter Friedhof ruhen. Aber auch eine kritische Auseinandersetzung mit den Tätern.