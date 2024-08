Wer schon immer einmal wissen wollte, wie bei der Feuerwehr gearbeitet wird und welche Technik sie zum Einsatz bringt, hat in diesem Monat gleich mehrmals Gelegenheit, sich einen Ein- und Überblick zu verschaffen. Los geht es am Samstag, 10. August, mit dem Tag der offenen Tür in der Arnstädter Hauptwache. Die Freiwillige Feuerwehr der Kreisstadt feiert in diesem Jahr ihr 160-jähriges Bestehen. „Wir haben uns bewusst gegen eine besondere Festlichkeit wie einen Festkommers entschieden“, sagt Stadtbrandmeister Stephan Jäger. Auch wenn es eine schöne runde Zahl sei, wolle man doch erst zum 175-Jährigen richtig groß feiern. Stattdessen bekommen die Bürger einen Einblick in die Arbeit der Feuerwehr.