Die Stadt Arnstadt unterhält seit Jahrzehnten freundschaftliche Beziehungen zu fünf Partnerstädten in Europa. Die erste Städtepartnerschaft mit Kassel wurde im Januar 1989, also noch vor der Grenzöffnung, ins Leben gerufen. 1994 folgte Le Bouscat in Frankreich, 1998 kamen Dubi in Tschechien und Gurk in Österreich dazu. Im Jahr 2019 wurde Hausen im Wiesental durch die Eingemeindung der Wipfratalgemeinde ebenfalls Teil dieses Netzwerks.