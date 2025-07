Ab Ende Juli gibt es in Arnstadt einen neuen Günstig-Anbieter. „Woolworth eröffnet einen neuen Store. Am Donnerstag, 31. Juli, um 8 Uhr beginnt der Verkauf in der Turnvater-Jahn-Straße 6“, teilte das Unternehmen jetzt mit. Eigentlich hatte Woolworth im ehemaligen Schuhladen des innerstädtischen Einkaufszentrums bereits Ende Mai an den Start gehen wollen, doch die Übernahme verzögerte sich.