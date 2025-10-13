„Irgendwo, auf der Welt, gibt’s ein kleines bisschen Glück“, mit diesem Hit der Comedian Harmonists beginnt Sebastian Krumbiegel sein Solokonzert im Arnstädter Theater. Es wird einer der wenigen Songs an diesem Abend bleiben, die nicht aus seiner Feder stammen. Denn das Publikum bekommt für über zwei Stunden vor allem Krumbiegel pur. Man kennt den Leipziger ja vor allem als Sänger der A-Capella-Band „Die Prinzen“, doch nun gibt es einen ganz anderen Künstler. Einen, der Einblicke in sein privates Leben gibt, in seine Gefühls- und Gedankenwelt und vor allem in seine ganz persönliche Musik. Ein Mann, ein Klavier und ganz viel Unterhaltung.