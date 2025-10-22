„Auf diesen Tag haben wir seit Jahren gewartet“, sagt Petra Schenk, Vorsitzende des Neideckvereins, als am Mittwochvormittag der symbolische Spatenstich mit Vertretern der Stadt und der Baufirmen erfolgt. Dieser gilt nicht nur dem Bau eines Pavillons mit vielfältiger Nutzungsmöglichkeit, sondern auch dem Schutz des Schlossmodells. Endlich soll die Witterung den Türmchen und Zinnen nicht mehr zusetzen. Eine leichte Stahl-Glas-Konstruktion mit zweiseitig geschlossener Glasfassade und Glasdach soll künftig Schutz bieten.