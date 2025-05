Eine Brückeneinweihung im laufenden Verkehr – das erforderte am Mittwoch Kreativität. Denn eigentlich ist die Bierwegbrücke bereits seit Anfang Mai wieder für den Verkehr freigegeben. Damals musste es schnell gehen, brauchte man die Straße doch als Umleitung für die Arbeiten am Straßburgkreisel, fand man bei der Stadtverwaltung keinen Termin für eine offizielle Freigabe der Brücke über die Gera. Bürgermeister Frank Spilling war es aber wichtig, den beteiligten Baufirmen wie den geduldigen Anwohnern noch einmal offiziell Dank zu sagen. Selbst an den symbolischen Banddurchschnitt hatte man gedacht. Dafür sperrte die Feuerwehr mal schnell die Straße.