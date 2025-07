„Tief hinten im Jonastale haben sich vor Zeiten oft, so geht die allgemeine Sage, kleine Zwerglein sehen lassen, die das Volk Böhlersmännchen nennt“, so hat es der Sagen- und Märchensammler Ludwig Bechstein, der in Arnstadt einst als Apotheker wirkte, festgehalten. Gnome, welche den Armen halfen, aber auch ihr Unwesen trieben. Künftig sollen sie Gutes tun und Touristen den Weg durch die Stadt weisen.