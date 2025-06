Länger als gewöhnlich wird in diesem Jahr die Sommerschließzeit des Sport und Freizeitbades Am Wollmarkt ausfallen. Vom 16. Juni bis 1. August bleiben Bad und Sauna geschlossen. „Erst im letzten Jahr feierte das Arnstädter Bad sein 25-jähriges Jubiläum. Was eine lange Betreibungszeit ist, bedeutet auch eine lange Nutzungszeit für alle technischen Komponenten eines Bades“, teilt das Bad mit. Somit sie etliches auszutauschen.