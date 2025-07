„Zum Glück haben wir schönes Wetter. Da fällt unseren Badegästen nicht so auf, dass wir geschlossen haben“, sagt Anette Engel-Adlung, die Chefin des Arnstädter Sport- und Freizeitbades Am Wollmarkt. Denn die normalerweise drei Wochen umfassende Revisions-Schließzeit im Sommer dauert in diesem Jahr acht Wochen. Der Grund sind umfangreiche Erneuerungen, die über das übliche Großreinemachen und Schadstellenbeseitigen weit hinausgehen.