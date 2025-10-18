Arnstadt Autofahrer landet im Straßengraben
Redaktion 18.10.2025 - 16:23 Uhr
Ein 21-Jähriger hat am Samstagnachmittag in Arnstadt die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der junge Mann musste ins Krankenhaus.
Nach der Werbung weiterlesen
Er landete im Straßengraben. Er erlitt leichte Verletzungen und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Es entstand kein Fremdschaden. Die Straße blieb für etwa eine Stunde gesperrt. Andere Personen waren nicht an dem Unfall beteiligt.