Arnstadt Autofahrer landet im Straßengraben

Ein 21-Jähriger hat am Samstagnachmittag in Arnstadt die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der junge Mann musste ins Krankenhaus. 

 
Arnstadt: Autofahrer landet im Straßengraben
Symbolfoto. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Ein 21-jähriger Autofahrer ist am Samstag in Arnstadt um 13.15 Uhr auf der Straße "Am Riesenlöffel" mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Laut Polizei war er wohl zu schnell gefahren.

Er landete im Straßengraben. Er erlitt leichte Verletzungen und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Es entstand kein Fremdschaden. Die Straße blieb für etwa eine Stunde gesperrt. Andere Personen waren nicht an dem Unfall beteiligt. 