„Als Kind habe ich hier oft und gern gespielt“, sagt Bürgermeister Frank Spilling (pl.) als er am Mittwochnachmittag auf dem Plateau der Alteburg steht. Auch Heiko Herzer, Verantwortlicher für Jugend und Sport bei der Stadtverwaltung, erinnert sich noch gut an jene Zeiten. Doch viele Jahre konnte Kinder nicht mehr auf der Alteburg spielen und toben. Der Spielplatz war in die Jahre gekommen, verschwand schließlich ganz.