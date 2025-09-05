Arnstadt: 76-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Gestern gegen 12 Uhr befuhr eine 76-Jährige mit ihrem Pkw Skoda die L3004 aus Ichtershausen kommend in Richtung Arnstadt. Eine 64-jährige Frau fuhr mit ihrem Pkw Suzuki in entgegengesetzter Richtung. Ersten Erkenntnissen nach wollte die Skoda-Fahrerin in einer Einfahrt wenden und fuhr rückwärts wieder auf die L3004 auf. Dabei missachtete sie offensichtlich den fließenden Verkehr und kollidierte mit dem Suzuki. In der weiteren Folge überschlug sich der Skoda und kam seitlich im Straßengraben zum Liegen.