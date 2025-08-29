Arnstadt 29-Jähriger durch Schläge schwer verletzt
Redaktion 29.08.2025 - 10:38 Uhr
Am Donnerstagabend schlug in der Lessingstraße in Arnstadt ein 18-Jähriger auf einen, ihm unbekannten, 29-jährigen Mann ein. Auch gegen die polizeilichen Maßnahmen wehrte er sich und verletzte einen Polizisten.
Der 18-Jährige leistete gegen die polizeilichen Maßnahmen Widerstand, sodass er fixiert werden musste. Dabei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Tests ergaben, dass der Mann erheblich alkolisiert war, sowie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.