 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Ilmenau

  6. 29-Jähriger durch Schläge schwer verletzt

Arnstadt 29-Jähriger durch Schläge schwer verletzt

Am Donnerstagabend schlug in der Lessingstraße in Arnstadt ein 18-Jähriger auf einen, ihm unbekannten, 29-jährigen Mann ein. Auch gegen die polizeilichen Maßnahmen wehrte er sich und verletzte einen Polizisten.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Arnstadt: 29-Jähriger durch Schläge schwer verletzt
1
 Foto: dpa

Am Donnerstagabend kam es in der Lessingstraße in Arnstadt zu einem Polizeieinsatz. Ein 18-Jähriger verhielt sich offenbar sehr aggressiv und schlug auf einen ihm unbekannten 29-Jährigen unvermittelt ein. Er wurde dadurch schwer verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilt.

Nach der Werbung weiterlesen

Der 18-Jährige leistete gegen die polizeilichen Maßnahmen Widerstand, sodass er fixiert werden musste. Dabei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Tests ergaben, dass der Mann erheblich alkolisiert war, sowie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.