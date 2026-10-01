Mehr als 600 Folgen seiner Sendung sind sonntagabends nach Bundesligaspieltagen bereits im Fernsehen gelaufen, beim Westdeutschen Rundfunk (WDR). Er hat nicht nur „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“, sondern darin auch die Rubrik „Kacktor des Monats“ erfunden: Arnd Zeigler. Der 61-Jährige ist Moderator, Journalist, Autor, Stadionsprecher von Werder Bremen – und eben Fußball-Nerd. Das lässt sich, wenn man ihn nicht kennt, rasch aus dem Text auf seiner Webseite herauslesen.