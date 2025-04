Auch in westdeutschen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen leben dem Bericht zufolge anteilig mehr Menschen unterhalb der Armutsgrenze als in Thüringen. Die meisten armen Menschen gibt es laut Armutsbericht in Bremen gefolgt von Sachsen-Anhalt, die wenigsten in Bayern. In Thüringen blieb der Wert im Vergleich zu den beiden Vorjahren nahezu unverändert. "Der kaum wahrnehmbare Rückgang zeigt deutlich: An den strukturellen Ursachen von Armut hat sich kaum etwas geändert", sagte Stephan Panhans, Landesgeschäftsführer des Paritätischen Thüringen.