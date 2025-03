Armut: Mehr Ältere auf Unterstützung vom Staat angewiesen

Erfurt (dpa/th) - Immer mehr Menschen in Thüringen sind im Alter auf Grundsicherung angewiesen. Nach Angaben des Sozialverbands VdK waren Ende 2024 in Thüringen 19.505 Menschen auf Grundsicherung angewiesen, gut die Hälfte davon sei 65 Jahre und älter. "Immer mehr Menschen haben im Alter so wenig Geld, dass sie zusätzliche finanzielle Unterstützung durch den Staat in Anspruch nehmen müssen", sagte der Vorsitzende des VdK Hessen-Thüringen, Paul Weimann in einer Mitteilung. Zudem gebe es viele arme Rentnerinnen und Rentner, die aus Scham oder Unwissen keine staatliche Unterstützung beantragten.