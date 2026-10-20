Montagmorgen in der Ilmenauer Tafel. Noch hat die Einrichtung nicht geöffnet, die Mitarbeiter bereiten alles für die Ausgabe vor. Vor dem Gebäude warten bereits die ersten Besucher. Sie sind noch vergleichsweise jung, vielleicht um die 40 Jahre alt. Bald wird sich das ändern: Ab dem 2. November führt die Ilmenauer Tafel einen zweiten Seniorenausgabetag ein. Dann ist auch der Montag ausschließlich älteren Menschen vorbehalten.