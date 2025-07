Erfurt (dpa/th) - Jeder vierte Mensch in Thüringen lebt in einem Haushalt, dem eine Woche Urlaub außer Haus zu teuer ist. Besonders betroffen sind Alleinlebende, wie eine Sonderauswertung des Statistischen Bundesamts ergab. Für Alleinerziehende, die in anderen Bundesländern besonders betroffen sind, gibt es in Thüringen keine verlässlichen Daten. Basis der Auswertung ist eine EU-weite Umfrage aus dem vergangenen Jahr.