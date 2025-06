Armut: 459.000 Euro vom Land für Urlaub armer Familien

Zuschüsse fließen über Umweg

Die Zuschüsse gehen nicht direkt an die Familien, sondern an die Einrichtungen, die den Familien entsprechend reduzierte Tagessätze berechnen. So solle sichergestellt werden, dass die Mittel nicht zweckentfremdet ausgegeben würden, sagte eine Ministeriumssprecherin. Die Einrichtungen – und nicht die Familien - stellen auch die Anträge auf Förderung beim Land und übernehmen die Einkommensprüfung bei den betreffenden Familien.