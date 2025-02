"So wie es aussieht, ist es ein Kreuzbandriss, um ehrlich zu sein", sagte Kniat über Winter-Neuzugang Uldrikis. "Ich kann es noch nicht hundertprozentig bestätigen, aber das ist der Verdacht." Zu Großer sagte der Coach: "Er hat Gedächtnisverlust. Er weiß gar nicht mehr, was in den letzten 15 Minuten abgegangen ist. Er weiß aber noch, dass wir weitergekommen sind. Das heißt, das Entscheidende hat er sich auf jeden Fall gemerkt."