Erfurt (dpa/th) - Im Prozess um einen tödlichen Streit mit einer Armbrust ist die Vernehmung der zum Tatzeitpunkt anwesenden Zeugin fortgesetzt worden. Sie konnte sich vor dem Landgericht Erfurt jedoch weiterhin kaum an das Geschehene erinnern und gab an, aufgrund ihrer psychischen Verfassung nervös zu sein. Mit den Plädoyers ist wahrscheinlich erst an diesem Donnerstag zu rechnen. In dem Verfahren ist ein 25-Jähriger wegen Totschlags angeklagt.