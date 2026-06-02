Berlin/München - Bayern ist nach einer Auswertung des Paritätischen Wohlfahrtsverbands das Bundesland mit der niedrigsten Armutsquote in der Bundesrepublik. Demnach zählen 12,6 Prozent der bayerischen Bevölkerung als arm, weniger als halb so viele wie am anderen Ende der Tabelle in Bremen (27,5 Prozent). Hinter Bayern auf Platz zwei liegt Baden-Württemberg mit einer Armutsquote von 13,2 Prozent. Laut Wohlfahrtsverband hat sich das Gefälle der Lebensverhältnisse zwischen dem Süden und den strukturschwachen Regionen im Norden und Osten Deutschlands vergangenen Jahr vergrößert.