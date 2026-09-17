Argentiniens Superstar Messis 100. Tor für Inter Miami – Beckham macht Werbung

Miami - Lionel Messi hat mit Inter Miami einen weiteren Titel gewonnen und zudem sein 100. Tor für den Club von David Beckham geschossen. Beim 2:0 gegen Cruz Azul erzielte Messi das 1:0 und bereitete so den Weg für den Sieg im Campeones Cup, einer Art Supercup zwischen dem Meister aus der Major League Soccer und der mexikanischen Liga MX. Messi traf in der 24. Minute per Kopf nach einer Flanke von Luis Suárez. Für die 100 Tore im Trikot von Inter Miami brauchte der Superstar wettbewerbsübergreifend 115 Pflichtspiele. Gegen Azul schloss sich für Messi ein Kreis: Schon seinen ersten Treffer für Miami hatte er im Juli 2023 gegen die Mexikaner erzielt.