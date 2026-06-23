Die spanische Zeitung "Marca" sah darin auch eine "unbewusste Hommage" an Diego Maradona, denn Messis Torrekord fiel auf den Tag genau 40 Jahre nach Maradonas legendären Viertelfinal-Auftritt bei der WM 1986 gegen England. Argentiniens verstorbenes Idol hatte damals mit einem Handtor ("Hand Gottes") und einem Supersolo für zwei der prägendsten WM-Momente der Geschichte gesorgt.

Rekordtor in persönlich schwierigen Zeiten

Messi ist aber längst aus Maradonas Schatten herausgetreten. Persönlich macht der Superstar aktuell keine einfache Zeit durch. Sein Vater Jorge hat große gesundheitliche Probleme, in einer Sendung des argentinischen Streamingdienstes Luzu TV war der 68-Jährige sogar fälschlicherweise schon für tot erklärt worden. Darauf wollte Messi aber nach dem Österreich-Spiel nicht eingehen.

Österreichs Abwehrchef David Alaba hatte im Spiel zwei weitere Messi-Tore verhindert, als er ihm zuerst den Ball vom Fuß spitzelte (19.) und dann einen gefährlichen Schuss blockte (32.). Doch dann konnte nichts und niemand Messi stoppen. Auch Taktik-Fuchs Ralf Rangnick fand kein Mittel. Man habe schon vorher gewusst, "dass Lionel Messi der beste Spieler ist, den es jemals gegeben hat", sagte Österreichs Nationalcoach, "und das hat er heute wieder eindrucksvoll bewiesen".