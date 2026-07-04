120 Minuten lang treibt er seine Mannschaft an. Hier noch ein Sprint, da nochmal anziehen. Andere Spieler haben Krämpfe, Sidny Lopes Cabral bietet sich für Flanken, Ecken, Zweikämpfe an. Noch vor wenigen Jahren spielte er mit Rot-Weiß Erfurt in der fünften Liga, für keinen Verein stand der kapverdische Fußballprofi bislang häufiger auf dem Platz. Er spielte gegen Arnstadt, Nordhausen, war vor der Station in Erfurt sogar ohne Verein.