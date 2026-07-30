Argentinien Milei will Ausweisung von Ausländern wegen "Hassbotschaften"

Buenos Aires - Die argentinische Regierung will Ausländern, die "Hassbotschaften" gegen Argentinien verbreiten, die Einreise verweigern oder des Landes verweisen. "Die Verteidigung der Nation, ihrer Bürger und ihrer Symbole ist nicht verhandelbar. Wer die Argentinische Republik angreift, ist in unserem Land nicht willkommen", erklärte der libertäre Präsident Javier Milei auf X. Die Maßnahme ist Teil einer Notverordnung, die sich gegen Ausländer richtet, die "Hassbotschaften, Diskriminierung und/oder Gewalt gegen das argentinische Volk" verbreiten oder dazu aufrufen.