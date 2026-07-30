Argentinien Milei will Ausweisung von Ausländern wegen "Hassbotschaften"

Kritik an Milei

Kritik an dem Dekret gab es auch vom Verfassungsrechtler Andrés Gil Domínguez: "Das Paradoxe daran ist, dass Javier Milei aufgrund dieser Regelung wegen seiner 'Hassrede' nicht mehr nach Brasilien (...) einreisen dürfte", erklärte der Rechtswissenschaftler auf X. Er spielte damit auf Mileis jüngste Angriffe gegen den brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva und die Justiz des Landes an, die für einen diplomatischen Eklat gesorgt hatten.