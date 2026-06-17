Messi wird während der WM in den USA, Mexiko und Kanada 39 Jahre alt. Der Offensivspieler wechselte als Weltmeister in die USA und spielt seither für Inter Miami in der Major League Soccer. Sein WM-Debüt gab er auf den Tag genau 20 Jahre vor dem ersten Spiel bei seiner sechsten WM: 2006 war das 6:0 in Gelsenkirchen gegen Serbien-Montenegro Messis erster Einsatz auf der WM-Bühne. Im Alter von 18 Jahren erzielte er direkt ein Tor.