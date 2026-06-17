Kansas City - Superstar Lionel Messi hat den Tor-Rekord von Miroslav Klose eingestellt und kommt nun wie der deutsche Ex-Nationalspieler auf 16 Treffer bei Fußball-Weltmeisterschaften. Zum Auftakt gegen Algerien traf der 38-Jährige Argentinier gleich dreimal und ist nun gleichauf mit Klose Rekordtorschütze. Für Messi war das 200. Länderspiel seiner Karriere in mehrerer Hinsicht ein besonderes: Der Weltmeister von 2022 ist nun auch der erste Spieler, der bei sechs Weltmeisterschaften zum Einsatz kam.