Arena-Tour in Bremen Roland Kaiser startet Tour mit "gesunder Portion Anspannung"

Bremen - Trotz jahrzehntelanger Bühnenerfahrung ist Schlagerstar Roland Kaiser vor dem Beginn seiner Tournee in Bremen aufgeregt. Er gehe immer "mit einer gesunden Portion Anspannung" auf die Bühne, sagte der 72-Jährige. "Muss ja nicht immer sein, dass die Geschmäcker übereinstimmen." Er wisse nicht, wie er reagieren würde, wenn der Tourauftakt dem Publikum nicht gefallen würde. Das sei in all den Jahren noch nie passiert. "Ich vermute mal, dass ich ziemlich genau fühle, was Menschen gefallen könnte."