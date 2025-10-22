Das Großprojekt Wartburgarena „O1“ wurde kürzlich vor 900 Teilnehmern im Rahmen der Arena Summit 2025 in Frankfurt/Main als Vorzeigeprojekt für Arenabauten vorgestellt. Die Veranstaltung der Fachzeitschrift „Stadionwelt“ gilt als einer der renommiertesten Treffs der Branche, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Eisenach. Claus Zuschlag und Martin Gensel von der Stabsstelle O1 der Stadt präsentierten sowohl die Idee als auch Zielstellung der neuen Multifunktionshalle im denkmalgeschützten Ensemble der ehemaligen Automobilwerke als Leuchtturmprojekt der Wartburgstadt.