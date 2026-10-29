ARD-Tragikomödie "Doitscha" erzählt von deutschen Juden nach dem 7. Oktober

Reizvoll habe sie auch gefunden, jüdische Figuren nicht "folkloristisch" darzustellen, sondern als normale Menschen mit alltäglichen Konflikten, was man im deutschen Fernsehen immer noch zu selten sehe.

Die Ereignisse vom 7. Oktober hätten sie gezwungen, das Drehbuch völlig neu auszurichten, erzählen Amrami und Peters. Eine neue Intoleranz von links wie von rechts, mit der Adriana in der Geschichte konfrontiert wird, stellt ihre liberale Weltanschauung auf die Probe.

Eine neue Realität für Juden in Deutschland

"Seit dem 7. Oktober ist vieles anders", sagt die israelische Regisseurin, die selbst seit 20 Jahren in Deutschland lebt. Aufgrund der hochgradig emotionalisierten Debatte um den Nahostkonflikt sei eine Anerkennung der Komplexität der Situation unmöglich geworden.

In dieser neuen Wirklichkeit würden Juden immer wieder mit dem Thema Israel konfrontiert und darauf reduziert - auch wenn sie der rechtsreligiösen Regierung kritisch gegenüberstehen.

Die gesellschaftliche Polarisierung mache auch vor der jüdischen Gemeinschaft nicht halt. Zwischen Anfeindungen von rechts und links und unterschiedlichen politischen Positionen innerhalb der Community entstehen mitunter absurde Situationen, die der Film aufgreift.

Die neue, nicht nur für Juden bedrohliche Realität in Deutschland, die Adriana zunehmend Angst einflößt, findet im Film auch symbolischen Ausdruck: in einer Rabenkrähe, die immer wieder vor ihrem Fenster auftaucht. "Die pluralistischen Werte müssen sich durchsetzen", hofft Amrami und sagt: "Die Krähe ist eine Warnung an unsere Gesellschaft!"

"Doitscha - Alles geht vorüber" ist in der ARD-Mediathek abrufbar (Start 30. Oktober). Es gibt auch eine TV-Ausstrahlung im Ersten (Mittwoch, 4. November, um 20.15 Uhr). Der Film steht zudem im Programm beim Film Festival Cologne (29. Oktober bis 5. November).