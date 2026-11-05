Zum Wohlfühlen trägt die Stadt Lüneburg bei. Langjährige Darsteller leben in der Nähe, ihre Kinder gehen auf örtliche Schulen. Bestes Beispiel ist die 93 Jahre alte Brigitte Antonius, die in der Hansestadt mit ihren Hunden wohnt und nur in Drehpausen in Österreich weilt.

"Ich bin verliebt in Lüneburg", sagt Kim Fisher, die mit Kollegen abends zum Essen oder ins Kino geht. Einheimische stört es nicht, wenn sie manches Mal ihre Autos umparken müssen, weil die Altstadt mit den Backstein-Giebelhäusern vom Filmset eingenommen wird.

Lüneburg als Star der Serie

Lüneburg profitiert ungemein von der Serie. Sieben Millionen Tagestouristen reisen jedes Jahr an – einen großen Anteil daran haben die "Rosen"-Fans. "Etwa 30 Prozent der Interessenten für Übernachtung oder Stadtführung kommen wegen der "Rosen"", sagt Melanie-Gitte Lansmann von der Lüneburg Marketing GmbH. Das mache etwa 150.000 Übernachtungen aus.

Laut Statistiken haben sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten die Ankünfte und Übernachtungszahlen fast verdoppelt. Sie sind von 245.000 Übernachtungen 2007 auf 439.000 im vergangenen Jahr gestiegen. 50 Stadtführungen zu Drehorten der Serie im historischen Zentrum fanden 2008 statt, 2025 waren es 350 mit durchschnittlich 16 Personen.

"Lüneburg ist nicht nur Kulisse, sondern selbst ein echter Star der Serie", sagt Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch (Grüne). Seit 20 Jahren bringe die ARD-Telenovela die Hansestadt millionenfach in die Wohnzimmer - und mache Altstadt, Rathaus und den Alten Kran weit über die Region hinaus bekannt. "Davon profitiert Lüneburg auch wirtschaftlich, insbesondere durch den Tourismus", betont sie.

Auch Produzent Diepers glaubt, dass die Serie ohne Lüneburg in der Qualität nicht möglich wäre: "Die Stadt ist für uns das ideale Freilichtstudio."