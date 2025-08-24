Berlin - Trotz der angespannten Finanzlage und der Milliardenlücken im Bundeshaushalt 2027 schließt CSU-Chef Markus Söder Steuererhöhungen kategorisch aus - er fordert stattdessen im Gegenteil eine breite Senkung von Steuern und Abgaben. "Wir müssen endlich anfangen, die Steuern zu senken", sagte Söder im Sommerinterview der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" an die Adresse der schwarz-roten Koalition. "Wir haben uns eigentlich vorgenommen, die Einkommenssteuer zu reduzieren. Das wäre unser Ziel - gerade auch für den Mittelstand, gerade für die Fleißigen, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer."