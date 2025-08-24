ARD-Sommerinterview: Söder freut sich auf Helgoland

Berlin - CSU-Chef Markus Söder freut sich auf seinen für Dienstag geplanten Besuch auf der Insel Helgoland. Das sei einer der schönsten Orte, sagte der bayerische Ministerpräsident im ARD-Sommerinterview. Er werde die Insel nun schon zum zweiten Mal besuchen, er habe eine Einladung des Bürgermeisters. "Ich freue mich auf tolles Fischessen." Grundsätzlich gab Söder dabei die "Empfehlung" ab: "Man muss an zwei Orten als Deutscher immer gewesen sein: auf dem höchsten Punkt, nämlich auf der Zugspitze, und auf der einzigen Hochseeinsel, die wir haben: Helgoland. Das ist Pflicht."