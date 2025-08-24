ARD-Sommerinterview: Söder freut sich auf Helgoland

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte zu Söders Besuchsplan gesagt: "Ich denke, dass er unser Land schön findet, dass er begeistert ist, gerade auch von den Inseln in unserem Land." Offen ließ Günther, ob es zu einem Treffen der Regierungschefs kommt: "Er macht ja diesen Besuch auf eigene Faust", sagte Günther. "Ich mache derweil meine Sommer-Tour und habe aller Voraussicht nach auch Gäste in unserem Land, die ich betreuen muss, die auch vorher Bescheid gesagt haben." Er wünsche Söder alles Gute. "Bei meinem letzten Helgoland-Besuch war ich auch ohne ihn da."