Warum trauert die Mutter so wenig?

Wenig Verständnis für das Engagement der Zwillinge zeigt ihre Mutter Pina (Kim Riedle). Sie scheint ihre Trauer recht schnell verarbeitet oder zumindest verdrängt zu haben. Weder glaubt sie jedenfalls an ein Verbrechen - noch heißt sie die Nachfragen der Kinder gut: "Ich mach' mir Sorgen, weil ihr euch in irgendwas reinsteigert, was überhaupt nicht da ist."

An einer Stelle fährt sie die beiden sogar an: "Wir müssen da jetzt irgendwie durch." Verzweifelt sagt sie: "Ich hätte so gern, so gern alle Antworten für euch. Aber die hab' ich leider nicht." Aber es müsse irgendwie weitergehen. Mia kann das nicht stehen lassen: "Papa ist weg. Wie soll es denn weitergehen?"

Falsche Fährte und überraschende Wendungen

Mit den Ergebnissen ihrer Nachforschungen vertrauen sich Mia und Jakob einem Ermittler des baden-württembergischen Landeskriminalamts an. Der Mann (Max Hemmersdorfer) nimmt sich des Anliegens der beiden irgendwann an - sehr zum Unmut sämtlicher anderen Familienmitglieder, die jetzt wieder befragt werden. Der Einsatz des Beamten geht so weit, dass er die Geschwister sogar in seine Privatwohnung lädt, um sie an seinem freien Tag über den Kenntnisstand der Ermittler zu informieren.

Die herbstliche Szenerie (Kamera: Clemens Baumeister) des anderthalbstündigen Films passt einerseits zur Tristesse der Ereignisse. Andererseits zeugt lichtdurchflutetes goldgelbes Laub in den Rückblicken von den besseren Tagen.

Derweil wirkt der eine oder andere Zusammenhang etwas konfus. Die Filmemacher legen falsche Fährten. Und so könnte die Auflösung des Falls einige Zuschauerinnen und Zuschauer überraschen.